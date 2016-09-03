母親頭七法會 男持剪刀刺殺嫂子

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新北市一名男子，在母親頭七法事當天晚間，涉嫌持剪刀刺殺嫂子，幸送醫急救後撿回一命。檢方偵查後，依殺人罪起訴男子。

起訴書指出，男子與嫂子因平日素有嫌隙，民國103年7月28日晚間7時30分，嫂子回家準備辦理頭七法事時，男子見嫂子單獨走到地下室廚房，持預藏的剪刀尾隨下樓，隨後朝嫂子胸部猛刺1刀、背部4刀，導致嫂子肺臟破裂，當場血流滿地，家人見狀趕緊上前將男子拉開，立刻將被害人送醫急救後倖免於死。

男子在檢方偵訊時坦承犯行，檢方根據證人證詞及勘驗監視器錄影畫面後，認定男子雖領有身心障礙手冊，並經醫師診斷患有思覺失調症，但案發當天男子精神狀態並無任何異常。

檢察官另根據醫院診斷書，認為男子在行凶時，下手的部位都是人體的要害，被害人受傷程度有危急生命之虞，依殺人罪，起訴這名男子。1050903

(中央社)