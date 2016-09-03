英首相赴杭州G20峰會 不會就欣克利角核電廠作決定

英國脫歐後，新政府將中法合資的欣克力角核電廠工程喊停，據英國廣播公司(BBC)報導，英國首相德蕾莎·梅伊此行前往杭州參加G20領導人峰會，不會宣佈有關欣克力角核電廠項目的任何決定。

報導指出，這是德蕾莎·梅伊上任以來這個夏天的第一場國際首秀，她將利用本次峰會向國際合作者證明，脫歐公投後的英國「生意照舊」。

報導稱，德蕾莎·梅伊將同大陸國家主席習近平於5日單獨會面，但首相官邸表示，「我們此前說過本月將會對欣克力角核項目做出決定。這仍舊在計劃中。但未來幾天不會有。」

報導稱，德蕾莎·梅伊叫停了中資參與的英國欣克力角核項目。該項目於2015年10月21日，習近平訪問英國期間，法國電力集團（EDF）和中方合作夥伴中廣核集團（CGN）簽訂了投資協議，共同興建欣克利角C核電站。EDF佔有66.5%的股權，CGN佔33.5%。

報導稱，該項目的未來走向被看作是德蕾莎·梅伊對中資的態度。有報導認為，她因為擔心英國的國家安全所以叫停該項目。但首相官邸發言人稱，外界不應將德蕾莎·梅伊對該項目的態度「過度解讀」為日後其對所有投資和貿易的態度。

(中時)