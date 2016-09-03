國賓飯店 將領穿軍服相約榮耀軍裝午宴

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九三軍人節，海軍將領相約在國賓飯店午宴。圖國防部提供

九三軍人節，海軍多位將領穿軍服相約到國賓飯店，吃一頓榮耀軍裝的午宴。

軍人之友社及國防部與民間企業單位合作多項敬軍優惠專案，結合國內多家知名廠商，如摩斯漢堡、麥當勞、特力屋、微風、國賓影城及義大遊樂世界等，軍人節當天，國軍官兵著軍服消費即享購物優惠，以提升國軍官兵尊榮，相關優惠活動可以參考國防部網站。

(中時)