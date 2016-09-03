聯邦盃德意志賽 米克森1洞爆4桿

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「球王」戴伊首輪僅以並列第48開局。(美聯社)

美巡聯盃季後賽第2戰德意志銀行錦標賽首輪，世界前10只有世界排名第6的澳洲選手史考特，擠進領先群，以67桿(-4)並列第7，韓裔美籍james Hahn與美國選手摩爾，同以65桿(-6)並列領先。

世界第2、3的瑞典史坦森與美國史畢斯，同以68桿(-3)並列第20， 「球王」澳洲戴伊70桿(-1)並列第48，世界第4北愛爾蘭麥克羅71桿(+0)並列第67。

美國老將米克森在標準桿4桿的第6洞，意外吞下「4柏忌」，打出八桿，僅以75桿(+4)位居並列第93。

這場聯邦盃季後賽共有聯邦盃積分排名前100選手參賽，打完這場比賽後，只剩70人可以打下周的BMW錦標賽。

(中時電子報)