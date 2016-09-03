外媒看G20杭州峰會：謠言慣例與解禁

20國集團杭州峰會明天開幕，為迎接這場國際盛會，官方祭出許多強制措施，影響了民眾生活，網上因此出現各種抱怨，官員則忙著「闢謠」。在外媒眼中，這些正是大陸舉辦國際性活動的慣例。

塞車嚴重的杭州市最近很不一樣。英國廣播公司（BBC）報導，從機場通往20國集團（G20）峰會會場蕭山的高速公路車輛稀少。下了高速，市區馬路同樣暢行無阻。

蕭山老城區人民路附近，旁邊不到100公尺就是地鐵站。街上同樣人煙稀少，路人對此說法不一，據稱1/3甚至2/3的市民最近選擇離家外出度假，原因正是G20峰會。

報導說，為了收拾好自己的城市、迎接各方來賓，中國官方採取不同程度的強硬措施似乎已成慣例。類似情況不僅發生在杭州。

2014年北京亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，北京及周邊據稱有數千家工廠停產。結果是因霧霾汙染而飽受詬病的北京創造了膾炙人口的「APEC藍」。

G20前夕，網民以「清場」形容杭州的安保措施，其中包括官方要求大部分城區9月1日到7日放假，學校開學時間也延至會期之後。

這項措施引發官民的隔空交火。

網上的「傳言」說，杭州物流停運；進出道路封閉，高速公路實行只出不進；餐飲店、菜市場關停；坐地鐵半天碰到7次安檢等等。

官方則罕見地連續三次「集中闢謠」，抓出了「西湖景區不准明火做飯」、「關閉城區加油站」、「杭州峰會花費1600億元」等「11大謠言」。

「傳言」未散之際，另一件和網路有關的舉措迅速成為頭號焦點：在抵達杭州並完成註冊手續後，包括BBC在內的外媒記者每人拿到一個單獨的帳號，使用這個帳號無線上網後，即可自由登錄中國以外的網站和包括臉書（Facebook）、Youtube等各種社群媒體。

不過，若離開這個帳號試圖透過其他方式，就無法連上這些社群媒體。

BBC記者帶著網路「解禁」的心情到街頭驗證各種傳言。結果發現，快遞依然在運轉，但只有中國郵政一家，不能選擇其他民營快遞公司；部分小餐廳、超市仍在營業，但更多商店和餐廳卻大門緊閉……各種傳言孰真孰假，似乎不難辨別。

報導形容，在各路媒體全天候報導下，「杭州G20」成為官員和民眾耳熟能詳的8月熱詞。隨著各國領導人陸續抵達杭州，吵吵嚷嚷的輿論場即將迎來新的主角。1050903

(中央社)