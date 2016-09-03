韓媒：北韓潛射飛彈和大陸巨浪異曲同工
韓媒今天引述美國軍事專家分析，北韓最近成功試射的潛射彈道飛彈「北極星」，是中國大陸「巨浪」（JL-1）的翻版。這意味大陸傳授北韓潛射彈道飛彈技術的可能性極大。
南韓「朝鮮日報」報導，曾擔任美國國防情報局情報分析官的大學教授貝奇托（Bruce Bechtol），於美國當地時間1日接受某廣播節目採訪時，作了上述發言。
報導引述貝奇托表示，北韓的潛射彈道飛彈（SLBM）北極星和巨浪「JL-1」看上去完全一樣，兩者外形相似。他說，大陸一直支援北韓很多軍事裝備，最近幾年北韓從大陸引進了移動式飛彈發射台（TEL）。
報導指出，北韓成功擁有了潛射彈道飛彈技術，為了落實實戰部署，可能加速開發可搭載3至4枚潛射彈道飛彈的3000噸級潛艇。
專門報導北韓信息的媒體「38North」經營者、前美國國務院北韓分析官維特（Joel Wit）於1日在某座談會上表示，「北韓可能聲稱，可以在2019年之前部署能在實戰中使用的潛艇和飛彈。」1050903
(中央社)
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