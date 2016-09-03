93軍公教大遊行 4路人馬結集 排隊報到人潮湧現

九三軍公教大遊行，在中正紀念堂自由廣場集結的教職人員高呼「反汙名、要尊嚴」。（姚志平攝）

九三軍公教大遊行，教職人員在中正紀念堂自由廣場集結，高舉反污名標語。（姚志平攝）

退休警察在集合現場報到、綁抗議頭帶。（楊彩成攝影）

警察權益平等協會在公園路西側道路集合。（楊彩成攝）

私校教師前往教育部抗議，表逹年金制度不公不義。（洪錫龍攝）

93大遊行，以歸國僑胞、陸軍官校校友會為主的第四梯隊集結在中正紀念堂大孝門，群情激憤地高呼「反污名、要尊嚴」等口號。 (郭吉銓攝）

93大遊行，歸國僑胞團體集結在中正紀念堂大孝門，群情激憤地高呼「反污名、要尊嚴」等口號。 (郭吉銓攝）

九三軍公教大遊行，參與中正紀念堂自由廣場教職人員大隊的民眾，帶著「教師尊嚴之墓」墓碑到現場。（姚志平攝）

軍公教勞等退休團體，3日舉行「反汙名、要尊嚴」集會遊行活動，抗議民進黨政府推出的年金改革政策，汙名化軍公教人員，估計遊行人數將超過10萬人。

軍職人員、公務人員、教育人員及勞工團體分成4大縱隊，最後在凱道會合。公務人員大隊在公園路西側道路集合後出發目前已湧現排隊報到人潮，退休警察團體在現場發起萬人簽名陳情書連署。

(中時電子報)