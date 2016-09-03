為國軍加油 便當連鎖業者軍人節大請客

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連鎖便當業者慰勞國軍，在今天軍人節推出穿軍服免費吃客活動。（柯宗緯攝）

連鎖便當業者慰勞國軍，在今天軍人節推出穿軍服免費吃客活動。（柯宗緯攝）

連鎖便當業者慰勞國軍，在今天軍人節推出穿軍服免費吃客活動。（柯宗緯攝）

連鎖便當業者慰勞國軍，在今天軍人節推出穿軍服免費吃客活動。（柯宗緯攝）

慶祝93軍人節，國防部與多家業者聯合推出官兵優惠方案，其中一家連鎖便當業者今天率先大請客，免費招待軍人吃便當，中午吸引不少著軍服軍人前來光顧，直呼配上業者的愛心特別好吃。

𡘙師傅便當專賣店慶祝軍人節，凡著軍裝並憑軍人證件至該便當全台52間任一分店，可免費享用便當1個，不限金額。

來自左營海軍陸戰隊的一批男女官兵中午著迷彩裝到高市𡘙師傅華榮店包便當，店員親切為他們服務，還一一到店門口優惠活動海報上合影留念。

這群男女官兵說，他們鮮少著軍服在營外包便當，除非是出公差，今天來店著軍服包便當受到如此特別禮遇，讓他們覺得有點受寵若驚。

𡘙師傅副總經理倪勤修說，軍人節讓平日勞苦功高的阿兵哥享受免費便當，希望以此體恤國軍官兵平日辛勞，並向英勇國軍致上最高敬意；這項優惠活動規定軍人需著軍裝前來消費，不能光憑證件是為鼓勵軍人以著軍服為榮，即使休假在營外也樂意著軍裝。

(中時)