新住民分享家鄉菜 台越印柬4國美食大PK

異國美食大PK 新住民熱鬧分享家鄉菜。（吳江泉翻攝）

鳳山區第一戶政事務所為期4週的新住民社區推廣課程「你的家鄉‧我的國度~文化‧美食齊步走」今（3）日由台、越、印、柬4國美食大PK，為結業式揭開序幕。新住民朋友們在陳雪娥、丁玉蘭、徐維良3位東南亞美食小組長的帶領下，開心製作家鄉菜，向與會嘉賓共同分享道地的家鄉美食。

民政局戶籍行政科科長楊進祿百忙之中，特地從旗山趕到位於黃埔新村的「眷村裡的東南亞」勉勵這群認真的新住民姊妹們及家屬，楊進祿表示這是他看過最成功的一場新住民活動，鳳一戶政很用心地以搭帳篷的方式深入社區舉辦活動，正好符合內政部希望行政機關辦理新住民相關活動時可以與社區結合，真正走入新住民的生活中。

鳳一戶政所這次文化、美食課程學員分別來自越南、印尼、柬埔寨、澳門等四國的新住民姊妹及其家屬，其中有2位婆婆陳彩錦女士及張乃玲女士暨1位新好男人陳長建先生，陪著媳婦及太太全程參加每一堂課，還有許多新住民姊妹的小孩也陪著媽媽一起參加課程，透過鳳山、東南亞文化解析及導覽課程，許多在鳳山生活許久的姊妹們，竟然都是第一次瞭解鳳山的打鐵街、東福門等文化古蹟。

東南亞文化分享會，也讓來自不同國度的姊妹們及家屬瞭解彼此的民情風俗，學員紛紛表示課程非常生動有趣，也感謝鳳一戶政所的用心。

結業式除了美食分享外也充滿動感，表演節目有6位來自越南姊妹傳統迎賓舞及鳳一戶政所同仁以活潑生動的行動劇宣導高雄市大力推動的「高雄市戶政線上e指通」APP便民措施，最後由同仁巧扮的青蛙與蜜蜂，帶領大家歡唱同樂，活動在熱鬧愉快的氣氛畫下句點。

(中時)