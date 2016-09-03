苓雅義警中隊 表揚熱心義警弟兄
高雄市苓雅義警中隊於今（3）日上午在苓雅警分局大禮堂舉辦常年訓練，各編組義警兄弟全員到齊，會中頒發熱心服務及績效優異同仁獎狀，對義警弟兄表現優異，義警大隊大隊長黃崇禧並頒發獎勵金鼓勵。
苓雅警分局為促進平日默默付出協助治安維護的義警與社區輔警之健康，特別在於常年訓練之際，敦請聖功醫院及衛生局醫護人員到分局辦理「義勇警察人員健康關懷健檢活動」。
苓雅警察分局長賈樂吉於會中感謝義警弟兄長期配合派出所外勤員警協勤，為治安維護工作貢獻心力，並表揚苓雅義警中隊中隊長沈台亮等服務熱誠之幹部暨各義警分隊成員協助派出所績優且表現良好之人員，警力有限，民力無窮，民力除協勤外，配合投入各項警民活動，更能發揮潛在功能。
(中時)
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