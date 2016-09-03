舒淇閃婚 大方互動馮德倫甜爆

舒淇今閃電宣布與馮德倫結婚。（圖／本報系資料照片）

女神舒淇今(3日)閃電宣布與馮德倫結婚，兩人相識20年，愛情長跑4年，舒淇與馮德倫戀情終於修成果，大方公開戀情，宣布結婚，揮別黃金剩女稱號，舒淇也大方在微博互動馮德倫，相當甜蜜。

舒淇多年來感情世界低調，與馮德倫緋聞傳了近20年，今甜蜜認愛，宣布閃婚，而近期舒淇在捷克忙拍馮德倫執導的電影《俠盜聯盟》，馮德倫今凌晨在微博曬工作照，舒淇隨後分享馮德倫微博，大方互動，模樣甜爆。

舒淇在微博與馮德倫互動，相當甜蜜。（圖／取材自微博）

而在舒淇公開「結婚啟示」中提到，兩人相識20年、相戀4年，「我毫無反顧地娶她了、我們決定互相糾纏一輩子、我們結婚了~」，字裡行間洋溢著新婚的甜蜜，儘管舒淇強調目前沒有懷孕，不過粉絲仍相當期待兩人早日宣布肚皮有喜。

(中時電子報)