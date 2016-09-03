MLB》終結者歸隊就砸鍋 皇家慘遭虎噬
皇家「終結者」韋德戴維斯今天傷癒歸隊，未料首戰就救援「砸鍋」，他在皇家6比5領先老虎時接手9局上，卻先投觸身球，再被伊格萊西亞斯、米蓋卡布瑞拉敲出安打，失掉兩分。終場老虎以7比6逆轉勝，戴維斯苦吞本季首敗。
老虎拿下4連勝與近11戰的第9勝，續與金鶯並列美聯外卡第2位。貢獻1轟、9上又敲出兩分打點致勝安打的卡布瑞拉說：「我們必須繼續奮戰到最後一刻！」吞下3連敗的皇家則已落後老虎4場勝差。
皇家迎回終結者，但戴維斯一上場就砸到金斯勒，接著伊格萊西亞斯打出強襲球，金手套游擊手A.艾斯寇巴側身沒能攔下，竟然一路滾到左中外野，形成二壘打，接著才有卡布瑞拉的關鍵一擊。
艾斯寇巴覺得自己的手套下緣有碰到球，但是力道實在太強勁，皇家教頭尤斯特惋惜著說，若攔下來肯定是個雙殺守備，卡布瑞拉則表示：「我們運氣不錯，球沒被金手套攔下來，他的反手接球很有一套。」
救援失敗的戴維斯則說，雖然沒有守下勝利，但球是圓的，自己的身體沒有問題，「他們問我能否上去關門，我說當然。只要健康，我不認為自己無法勝任這個工作，我的感覺很不錯，沒什麼負擔，但比賽結果就是這樣，沒什麼好抱怨的。」
(中時電子報)
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