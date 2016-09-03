推動入聯 獨派大老喊設參與聯合國部
前台北駐日經濟文化代表處代表許世楷今天表示，如果外交部長李大維不願推動入聯，那就廢掉外交部，另設「推動參加聯合國部」。
李大維8月時對媒體表示，有關參與聯合國議題，政府毫無疑問會很認真持續有意義參與，但不會推動入聯。
民視顧台灣顧問團上午舉辦「舊金山和約65周年座談會—公投、入聯、正名、制憲」，曾任台灣獨立建國聯盟總本部主席的許世楷表示，應在適當時機開始「以台灣名義申請新加入聯合國」，這是最終能成為正常獨立國家、參與國際社會不孤立方案。
他說，參與國際組織一個一個去改沒意思，只要成功加入聯合國，很多國際組織就自動是會員，政府應集中力量推動。
許世楷表示，台灣應以新國家加入，原則上聯合國應會接受，如果還在說是繼承中華民國，「人家也不要你」，當然這需要得到很多國家支持，但這有可能性。
他說，憲法不改不行，「它是中華民國憲法 」，公民投票、入聯、正名及制憲都要進行，甚至廢掉行政院大陸委員會，如果外交部沒出息也廢掉，就成立推動參加聯合國部。
許世楷表示，李大維是中國國民黨員，就是講中華民國，要李大維將來為台灣做突破的事，可能不會很願意。
同場出席座談會的中央研究院法律學研究所研究員廖褔特說，李大維可能對媒體表達不是那麼完整，到底不推動加入聯合國那段話是什麼意思？是今年來不及提案還是外交部長任內都不做？李大維需釐清。1050903
(中央社)
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