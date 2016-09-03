從三星手機到特斯拉 專家說鋰電池自燃有其因

三星手機Galaxy Note 7。(美聯社)

雖然最近三星因為鋰電池出現問題而暫停Note 7手機銷售、並宣布召回全球手機，但專家稱鋰電池相當安全，但它的高能量密度使得鋰電池潛在的風險還是比一般電池高。

根據今日美國新聞網(USA Today)報導，伊利諾州阿貢國家實驗室(Argonne National Labs)的物理學家Jason Croy說，鋰電池因為可以在很小的體積內儲存大量能源，所以受到許多科技產品製造商的青睞，他說：「沒有鋰電池很可能就沒有智慧型手機、平板、筆電等。」

但近年來鋰電池爆炸或自燃的事件時有傳聞，南韓科技大廠三星本周就因旗艦機Galaxy Note 7發生了35起電池爆炸的事件，而宣布召回全球這款手機。六月時惠普也召回部分電池容易過熱的惠普和康柏電腦(Compaq)筆電。

Croy指出，事故頻傳的緣故可能是因為消費者對鋰電池的要求越來越高，民眾想要在手機或筆電上做更多事情，想要開一台只充電一次就可開200哩的電動汽車等。科技大廠因此必須想辦法讓鋰離子電池容納更多能源，大部分這樣的電池都相當安全，但部分設計不佳、有瑕疵的電池或是假貨有時候就會過熱、自燃或甚至是爆炸。

鋰電池是透過讓鋰粒子在帶正電和負電的電子之間移動來充電和放電，為了讓這些裡粒子能夠移動更順暢，電池裡面充滿了非常不穩定、可燃燒的化學物質。因為這些鋰粒子移動的時候會產生熱能，所以如果電池的設計不良，或是在使用和安裝上有不當，這個熱能就有可能會引燃這些化學物質，造成起火或爆炸。除此之外，若分隔這些化學物質和電池其他零件薄薄一層外牆受損，也可能會造成短路以及發熱。

特斯拉電動汽車至少兩起起火事故中，鋰離子電池就被懷疑是主因，因為這些車可能在底盤撞上物體後，導致車子底下的電池受損。特斯拉自此以後已經在Model S車款底下，加裝了三層保護殼，避免電動車的電池受到撞擊的影響。

(中時電子報)