違規占用停車格 中市府執行清除專案
台中市柳川西路二段和南屯路一段交叉路口附近，長期有民眾堆放椅子、三角錐等物品占用停車位。台中市政府已在當地進行勸導，若未改善，將由警察局、環保局等局處共同取締清除。交通局也將評估單側規畫停車格，以維護停車秩序。
市府警察局表示，雖然被占用路邊停車的路段未劃設禁止停車標線，緊臨道路右側停放車輛且不妨礙人車通行，並不違法。
但利用三角錐等物品堆放占位的情形，則屬道路障礙，有妨害交通的疑慮，警察局已勸導附近住戶清除，若情形沒有改善，將和環保局一起執行「清道專案」，還給用路人安全的駕駛環境。
目前全市發生占用道路情形的路段，警察局今年度已取締違規停車1438件、道路障礙5件，西區派出所將持續巡查，加強勸導與取締。
此外，交通局也將會同警察局、區公所、里長等相關單位，評估柳川西路二段和南屯路一段交叉路口附近進行單側規畫停車格，維護停車秩序。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。