違規占用停車格 中市府執行清除專案

我要評比

台中市柳川西路二段和南屯路一段交叉路口附近，長期有民眾堆放椅子、三角錐等物品占用停車位。台中市政府已在當地進行勸導，若未改善，將由警察局、環保局等局處共同取締清除。交通局也將評估單側規畫停車格，以維護停車秩序。

市府警察局表示，雖然被占用路邊停車的路段未劃設禁止停車標線，緊臨道路右側停放車輛且不妨礙人車通行，並不違法。

但利用三角錐等物品堆放占位的情形，則屬道路障礙，有妨害交通的疑慮，警察局已勸導附近住戶清除，若情形沒有改善，將和環保局一起執行「清道專案」，還給用路人安全的駕駛環境。

目前全市發生占用道路情形的路段，警察局今年度已取締違規停車1438件、道路障礙5件，西區派出所將持續巡查，加強勸導與取締。

此外，交通局也將會同警察局、區公所、里長等相關單位，評估柳川西路二段和南屯路一段交叉路口附近進行單側規畫停車格，維護停車秩序。

(中時)