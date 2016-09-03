嚮往海島婚禮，12對新人跨海澎湖七美島集團婚禮

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打造澎湖七美浪漫愛情島，全國各地12對新人搭機搭船跨海來集團結婚。（陳可文攝）

嚮往浪漫海島婚禮，來自全國各地12對新人3日跨海澎湖七美島緣定一生，澎湖縣政府樂當證婚人精心安排熱鬧集團婚禮，晚上再施放愛情花火，譜寫永恆的回憶。

澎湖七美島擁有世界級景觀雙心石滬，石滬心連心的特殊造型彷彿見證了戀愛男女心心相印，縣府全力打造七美浪漫愛情島美名。

打響知名度，澎縣府舉辦集團結婚邀情熱戀情侶跨海澎湖來結婚，活動獲得熱烈迴響，全國各地12對新人報名，還有遠自韓國的新郎專程千里來相會。

昨日上午12對新人穿著創意婚紗禮服搭船前往七美島，婚禮在七美新教堂舉行，新人們沿著傳統咾咕石矮牆緩緩步入教堂，大夥歡喜分享戀愛心情故事。

澎湖縣長陳光復與七美鄉長呂立勳主持婚禮，帶領新人們宣讀愛妻及疼夫10大守則，親筆簽名見證「同心努力，永浴愛河」，雙方交換婚戒擁抱親吻，見證攜手一輩子的愛。

陳光復表達熱情歡迎，大力推薦澎湖海島風情市舉辦婚禮拍攝婚紗最美麗的海灣，尤其七美島雙心石滬的愛情傳說更是浪漫加分，邀請全國情侶跨海澎湖辦婚禮，體驗最正港的幸福味道。

縣府也貼心安排了花火夜晚會，熱力樂團整搖滾開唱，搭配著一朵朵璀璨煙火綻放星空，祝福歡呼聲不斷，新人們依偎相擁好溫馨最浪漫。

澎湖旅遊業者也力挺集團婚禮活動，五星級澎湖福朋喜來登酒店、大東山珠寶、蓁愛養生食品等慷慨贊助每對新人12項禮物，祝福新婚快樂幸福圓滿。

(中時)