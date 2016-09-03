鋼鐵人3.0職場體驗計畫 今辦成果展

YS「鋼鐵人3.0職場體驗計畫」今展現成果。（吳江泉攝〕

「不設限就沒有極限」勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)鋼鐵人3.0職場體驗計畫，鼓勵青年跳出框架為夢想全力以赴，今（3）日舉辦成果展，青年透過星光開場秀及行動劇方式展現蛻變信心也重現體驗概況。

勞動部高屏澎東分署程泰運分署長表示，鋼鐵人體驗計畫能讓青年朋友在求職前有學習機會，提早瞭解與適應職場，讓青年嘗試勇敢做自己、發現不一樣的自己，他並以自己在青年時期的打工經歷鼓勵青年，跨出第一步透過行動、體驗、反思等歷程來調整自己，建構自己的鋼鐵人生。

YS今年暑期推出的「鋼鐵人3.0」職場體驗計畫，延續去年以「百大幸福企業」為號召的理念，今年再度與新世代最嚮往的遠見雜誌、義大遊樂世界、義大世界購物廣場、麥當勞、台虹科技、港都廣播電台、一卡通票證公司、壽山動物園、統一夢時代購物中心、莎士比亞烘焙坊、查理布朗咖啡、台北NASA特展、你好!市集、85大樓觀景台等15家知名企業攜手合作，共計有41名青年成了當代鋼鐵人，通過職場體驗的試煉。

26歲的楊斐琇心態重新歸零後，把握每次上台的機會勇敢表現自己，因而順利爭取到莎士比亞烘焙坊體驗的機會，負責企劃工作，透過電訪進行消費者市調，收集資料進行市場分析，讓她對行銷企劃的工作有了更深入的了解，因為在體驗過程表現亮眼，成為正式員工，目前任職於莎士比亞行政管理部門，協助訂單出貨與客源開發。楊斐琇說，這次經歷讓她深刻體認到「不要害怕失敗，認真去準備每一個上台的機會，因為你不知道你甚麼時候會被看見！」。

今年剛從高雄應用科技大學電子工程系畢業的余振弘，如願進入台虹科技體驗，雖是電子工程系畢業，但對科技產業工作內容的認知仍不明確，但透過職場體驗計畫，余振弘有機會穿著無塵衣，進入無塵室與資深工程師們一起工作，負責檢測產品品質。

余振弘說，被當作正式工程師的體驗過程讓他很驚喜，跟資深工程師一起校正機台，讓他對科技業有更深的認識，透過職場體驗計畫除了讓他有實務經驗外，也有機會重新思考自己在學校所學的專業知識是否能符合現實職場所需，這一堂寶貴的實務課程，讓他收獲滿滿。

暑假過後即將成為中山大學電機系大三生的藍子晴，則是前進NASA特展擔任展場導覽人員，同時也參與FB粉絲團的行銷工作製作宣傳影片，從創意發想到實際拍攝與後製剪輯，對非相關科系背景的藍子晴來說是一大挑戰，過程中要不斷與體驗單位主管溝通自己的想法，還要與其他夥伴合力完成作品，實際的體驗過程不僅增加自己溝通協調的能力，也更懂得團隊合作重要性。藍子晴說，這次NASA特展體驗過程讓她更懂得「多方思考」，這是很棒的經驗。

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)鋼鐵人3.0職場體驗計畫以「不設限就沒有極限」為核心價值，希望透過實際的職場體驗不僅打開視野，更讓青年不畫地自限勇敢跨出舒適圈，迎向未知的挑戰，也希望透過實際的職場體驗，讓青年朋友在求職前能有實際學習的機會，找出自我的優勢與價值，並提早瞭解與適應職場，展現旺盛的企圖心與自信心，成為企業愛用的人才。

(中時)