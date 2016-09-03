朱孝天接親韓雯雯 餵甜湯藏玄機

朱孝天（左）與韓雯雯互餵甜湯。（朱孝天工作室提供）

朱孝天公主抱韓雯雯，相當浪漫。（朱孝天工作室提供）

朱孝天把韓雯雯抱起過門，象徵接回家。（朱孝天工作室提供）

朱孝天與韓雯雯今日在峇厘島大婚，上午兄弟團、姐妹團現身迎親禮，手拿紅包沾新人喜氣，新人身著傳統中式禮服，在迎親的過程中二人深情對望、公主抱、親密互動一個不落，幸福笑容盡顯甜蜜。

接到新娘後，韓雯雯餵朱孝天喝甜湯的場面，更是讓人羨慕不已。據悉，甜湯是新郎朱孝天頗費心思，提前準備好的，一根麵條、兩個湯圓的組合，既表達了新郎對新娘百分百的專一，也表達這對海峽情侶跨越南北的真心。

(中時)