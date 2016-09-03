G20峰會前夕 陸批准巴黎協定 美料跟進

中國大陸今天宣布，已批准去年在巴黎達成的削減碳排放量協議，此舉對推動這項協定年底前生效而言是一大激勵。

法新社引述大陸官方新華社報導，大陸全國人民代表大會常務委員會今天批准「巴黎協定」（Paris Agreement）。

美聯社報導，20國集團（G20）峰會明天在杭州登場之前，預料美國也將宣布正式加入巴黎協定。

在美國總統歐巴馬任內，北京和華府之間因種種議題而緊張升高，包括網路駭客攻擊、南海議題和美國計畫在南韓部署反飛彈系統等，不過打擊氣候變遷是雙方都強調可以攜手合作的領域之一。

大陸和美國在全球人為二氧化碳排放量占了38%，對去年在巴黎達成氣候協議來說都是要角，為創造動力，與會代表設定2030年是排放停增的最後期限，並宣布他們「一致認為氣候變遷是人類面臨的最大威脅之一」。

大陸4月曾表示會在主辦G20峰會前，批准去年195國代表在巴黎協商達成的巴黎協定。

共占全球排放量55%的至少55國正式加入，巴黎協定就會在30天後生效。

環保團體綠色和平組織（Greenpeace）資深氣候政策顧問李碩今天表示，大陸和美國根據這項協定採取行動，是「非常重要的下一步」。

他表示，唯有協定最終獲得批准，「我們才算有真正將約束全球兩大排放源的全球氣候協定」。 （譯者：中央社盧映孜）1050903

(中央社)