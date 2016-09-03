風災復建 農委會提供台東災民臨時工

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尼伯特颱風重創台東農業，重建工人短缺，農委會和勞動部合作提供失業災民臨時工，需求326人，時薪新台幣120元，9月5日開始登記。

尼伯特颱風重創台東農業，尤其是果樹的復耕和棚架的拆除重建，都需要龐大的勞力，由於大多數勞力人口也是受災戶，導致人力短缺，農業復建工作緩慢。

農委會特別與勞動部合作辦理「尼伯特風災重建農業臨時就業計畫」，協助受災農友重建家園，恢復生產。

農糧署東區分署表示，第一、二次公告登記已有274人申請，為讓台東縣受災區即早恢復生產，與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署協調，辦理第三次公告登記。

這次公告登記區域，包括台東市、卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、太麻里鄉、金峰鄉、東河鄉等，合計需求326人。

工作期間兩個月，工作內容主要是協助台東農業受災區域復耕、復建，包括災後清園、整枝修剪、環境整理等，進用人員每小時津貼120元並享有保險，只要是台東縣受災失業者即可至勞動力發展署高屏澎東分署台東就業中心申請。

東區分署表示，台東就業中心將於9月5日至7日受理登記，歡迎受災農友積極報名申請。台東就業中心在東河鄉、鹿野鄉、太麻里鄉及金峰鄉均有設就業服務站，受災農友亦可就近報名；受災失業者辦理求職登記時，應檢附身分證文件正本、私章及鄉（鎮、市）公所開立的受災證明。詳情可向台東就業中心089-357-126或農糧署東區分署台東辦事處089-322-300洽詢。1050903

(中央社)