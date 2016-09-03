海巡分隊長蔡宗達 入祀新北忠烈祠

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海巡分隊長蔡宗達執行「德翔台北」貨櫃輪擱淺直升機漏油勘查任務時殉職，今天在市長朱立倫主持秋祭下入祀新北市忠烈祠。

新北市忠烈祠今天舉行秋祭儀式，於「德翔台北」貨櫃輪擱淺事件因公殉職的海巡隊第11特勤隊分隊長蔡宗達也在今天舉行入祀儀式。

朱立倫表示，蔡宗達今天入祀忠烈祠，他是在「德翔台北」擱淺事件的時候因公殉職，非常感念蔡宗達對於國家的貢獻、救苦救難的一些努力，也希望能永遠紀念他。

民政局長江俊霆表示，蔡宗達今年3月11日執行德翔台北貨輪漏油勘查任務時，直升機意外落海而因公殉職，經內政部核定入祀忠烈祠。新北市忠烈祠於民國42年設立，至今共奉祀238名軍、警、消等烈士及忠勇義士。1050903

(中央社)