基隆瑪南活動中心啟用 議長讚有效率
基隆市七堵區瑪南里民活動中心今天啟用，基隆市長林右昌與議長宋瑋莉等人應邀到場剪綵。宋瑋莉說，市政團隊發揮效率，很快在1年內就興建完成，提供居民優質的聚會場所。
林右昌致詞表示，活動中心位在62號快速道路的高架橋下方，舉辦活動時不用擔心淋雨問題，且不僅挑高非常高，前方還有全市獨一無二的大廣場；至於相關設備，他也承諾，日後若有需求，市府與區公所會全力支援。
七堵區長謝振和說，原瑪南里集會所位於大成街4號，租約期滿後，市府積極爭取使用高架橋下空間興建活動中心，獲同意後，由民政處編列新台幣900萬元經費，興建一層樓、樓地板面積91坪建物，從去年10月動工，經過不到1年，今天正式落成啟用，提供里民舒適、寬敞的集會場所。
瑪南里長蘇三明表示，已招募40多名義工夥伴，日後會規劃柔力球、編織、太極拳等教學活動，福智基金會也安排每週一前來輔導，一定會妥善運用活動中心，不會讓它淪為蚊子館。1050903
(中央社)
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