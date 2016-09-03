民眾手指遭車門夾傷 警察送醫急救

我要評比

民眾手指遭車門夾傷。（吳江泉翻攝）

高雄市警苓雅分局民權路派出所警員許紋庭、歐佳蓉巡邏時，接獲通報在光華一路有民眾受傷，警網趕到，發現是16歲王姓女子開汽車車門不慎，手指被夾傷造成手指紅腫疼痛不堪。

警方瞭解後立即通知聯繫119救護車到場，將王女緊急送至民生醫院就醫，經治療後王女並無大礙，王女對警方及時處置得宜感激不已。

(中時)