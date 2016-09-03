中市府將整頓台74線大型違規廣告物
台74線行經北屯區段，台中市府共查報50處大型違規廣告物，預計今年底完成輔導改善；明年起將執行台74線行經潭子、太平、大里、霧峰路段，希望在兩年內將台74線行經台中兩側的大型違規廣告物全數改善完畢。
為美化市容，台中市政府都市發展局持續進行「街區整頓專案計畫」，由於近年違規廣告物有大型化趨勢，市府去年開始執行「台74線中彰快速道路T霸大型廣告物拆除專案」，至今已改善大型違規廣告物100處。
都發局表示，台中市現有廣告物估計超過40萬件，其中領有廣告物許可證者，自92年至今僅約9000多件，合格率約2%，因此，市府歷年來會選擇重要路段及商圈執行「街區整頓專案計畫」，希望維護市容。
對於台74線中彰快速道路台中路段沿線的T霸大型廣告物，都發局從去年起執行拆除專案，至今已改善100處大型違規廣告物；此外，今年8月也開始啟動「台灣大道路口大型廣告物專案」（火車站至中港交流道），針對危害公共安全的廣告物進行整頓。
另外，為因應捷運通車，明年將再進行文心路大型廣告物整頓專案，及豐原區火車站周邊道路街區整頓計畫。
歷年來已執行路段，包括中清路部分路段、漢口路部分路段、一中商圈周邊、北區永興街周邊、北平路、昌平路等。
市長林佳龍上任以來，更推動中區東協廣場周邊街道（綠川西街、成功路）、逢甲商圈周邊街道及北屯區興安路一、二段等廣告物整頓。
都發局呼籲，廣告物的設置應合法提出申請，且不得遮蔽建築物開口，避免發生公安意外，市府希望與民眾共同努力，維護公安及美麗市容。
(中時)
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