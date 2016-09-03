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婦運動跌倒疑骨折，警助送醫。（吳江泉翻攝）

高雄市警苓雅分局三多路派出所巡佐歐陽正忠、警員陳順宗接獲民眾報案，有一名婦人在英明國中內跌倒在地無法行動，警方立即趕赴現場，到場發現65歲李姓婦人因運動不慎跌倒，致手部疑似骨折無法站起。

警方知情後立即協助通知119救護車到場載送李婦就醫，並由其女兒陪同就醫。李婦家屬非常感謝警方及時協助，讓李婦得以立即獲得協助。

(中時)