舒淇馮德倫宣布結婚 強調沒懷孕

舒淇和馮德倫結婚了！兩人在「結婚啟事」中聲明表示，「我們的婚事就是這麼簡單、我們的禮服就是這麼隨性。」更在文末特別強調「目前尚未懷孕」，似乎擔心外界多作揣測。

新浪娛樂報導，聲明並透露這個決定來得很突然，目前也不打算舉辦婚禮或是慶祝派對，「我毫無反顧地娶她了，我們決定相互纏一輩子。」

最後便直接說「是的我們結婚了」，並感謝大家的關心，字字句句滿溢甜蜜之情，更在文末特別強調「目前尚未懷孕」，似乎擔心外界多作揣測。1050903

(中央社)