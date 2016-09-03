中年男拿刀劃脖尋短 警及時安撫阻憾事
高雄市54歲陳姓男子今日情緒波動，拿菜刀劃傷脖子揚言自殺，苓雅分局民權路派出所警員許紋庭、歐佳蓉據報，趕往廣東二街，發現他仍拿著菜刀，幸經警方勸阻陳男情緒才平靜下來，並願意將菜刀放下，但陳男仍是不願意向警方透露心事，只答應警方不會做出傻事，警方遂通報119救護車將陳男送民生醫院救治，由陳男母親陳劉錦治(26年次)陪同就醫。
經警方深入了解，陳母表示昨天有陪同兒子去榮總看精神科，但詳細狀況亦不願意透露，只說兒子最近心情一直不佳，可能因為這樣才一時情緒激動尋短，陳母對於警方及救護人員及時處置得宜，才沒有導致憾事發生，對警方感激不已。
★珍惜生命，再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
關鍵字：尋短
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。