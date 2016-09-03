中年男拿刀劃脖尋短 警及時安撫阻憾事

高雄市54歲陳姓男子情緒波動，拿菜刀劃傷脖子揚言自殺，幸經警方勸阻陳男情緒才平靜下來。（吳江泉翻攝）

高雄市54歲陳姓男子今日情緒波動，拿菜刀劃傷脖子揚言自殺，苓雅分局民權路派出所警員許紋庭、歐佳蓉據報，趕往廣東二街，發現他仍拿著菜刀，幸經警方勸阻陳男情緒才平靜下來，並願意將菜刀放下，但陳男仍是不願意向警方透露心事，只答應警方不會做出傻事，警方遂通報119救護車將陳男送民生醫院救治，由陳男母親陳劉錦治(26年次)陪同就醫。

經警方深入了解，陳母表示昨天有陪同兒子去榮總看精神科，但詳細狀況亦不願意透露，只說兒子最近心情一直不佳，可能因為這樣才一時情緒激動尋短，陳母對於警方及救護人員及時處置得宜，才沒有導致憾事發生，對警方感激不已。

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