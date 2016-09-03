前行政院長郝伯村、前國防部長嚴明現身軍職人員第一縱隊

前行政院長郝伯村（中）與前台北市長郝龍斌至大安森林公園向第一縱隊加油打氣。（陳怡誠攝）

前國防部長嚴明參與遊行。（陳怡誠攝）

九三大遊行3日登場，以軍職人員組成的第一縱隊，用行動向執政者表達在「年金改革」過程中，放任軍公教不斷被污名化的不滿心聲。（陳怡誠攝）

九三大遊行，以軍職人員組成的第一縱隊自大安森林公園出發。（陳怡誠攝）

全國軍公教勞退休團體號召「反污名、要尊嚴」九三大遊行3日登場，以軍職人員組成的第一縱隊自大安森林公園出發，前行政院長郝伯村、前台北市長郝龍斌，以及前國防部長嚴明都前往參與遊行，用行動表達向執政者表達在「年金改革」過程中，放任軍公教不斷被污名化的不滿心聲。

(中時電子報)