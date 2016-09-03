天雨路滑 聯結車過彎反應不及翻車

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天雨路滑聯結車過彎反應不及翻車。（吳江泉翻攝）

高雄市楠梓區高速公路涵洞附近發生一台聯結車翻覆，現場駕駛受困駕駛座內，消防員獲報立即馳赴現場救援。先用破壞器材破壞車體及使用油壓器材撐開駕駛座，順利將受困的駕駛救出車外。

救援時下著大雨，經搶救人員合作下，駕駛成功脫困，意識清楚由救護車送往醫院救治。消防人員提醒，天雨路滑，車輛行駛應減速慢行，尤其是過彎時應更加注意，以免造成意外事故。

(中時)