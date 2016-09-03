推特成極端主義溫床 納粹同情者聚集地
菲律賓2日晚間傳出爆炸，菲律賓總統隔日隨即定調為恐怖攻擊。而法國表示，雖然打擊ISIS有重大斬獲，但全球的恐怖主義不減反增，其中一個關鍵在於網路，而推特意外成為極端份子的網路熱門聚集地。
美國喬治華盛頓大學研究報告指出，「白人種族主義」支持者和「納粹同情者」在推特上的支持者的數量，比ISIS還多。
白人種族主義顧名思義就是以白人種族為主的國家意識形態。他們認為白人天生優於其他種族，用「納粹同情者」稱呼理念相同的人，曾出現的極端組織如3K黨。
報告發現，雖然推特在IS打擊工作上，藉由關閉他們的帳戶打擊了IS在網路上的影響力，但卻忽略了「白人種族主義」和「納粹同情者」追隨者正在增加的現象。過去四年，「白人種族主義」支持者推特人數從3,500人增加至18,000人，足足成長了六倍。
雖然如此，報告表示，這些研究結果只能反應「白人種族主義」在網路上的活動量增加，它無法確切地預測未來走向。且這些帳戶多來自美國，他們最常使用的標籤中常常與川普有關，因此「白人種族主義」是否會走向恐怖主義，要等大選結束後才知道。
(中時電子報)
新聞來源：Nazis vs. ISIS on Twitter: A Comparative Study of White Nationalist and ISIS Online Social Media Networks
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