日相籲俄總統合作 攜手解決島爭

我要評比

日本首相安倍晉三今天呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）共同合作，一勞永逸的解決損害兩國關係逾70年的島嶼爭執。

安倍是在俄國著名港市海參崴(Vladivostok)召開的一項商業會議上發表演說時，向同樣與會的蒲亭提出這項呼籲。

安倍說：「身為日相，我堅信日本立場的正確性，而您（蒲亭）身為俄國領導人，也全然相信俄國立場的正確性。」

他說：「如果我們繼續堅持立場，同樣的會談預料將持續數十年之久。以目前的情勢，我們雙方皆無法為後代子孫謀求更佳的解決可能性。」

安倍說：「為了拓展未來充滿無限潛能的雙邊關係，我決定竭盡所能和您（蒲亭）攜手合作，共同推進日俄關係。」1050903

(中央社)