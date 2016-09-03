異邦警察 松田翔太爆發黑色幽默

高雄電影節今天公布「外語開閉幕片」，導演熊切和嘉的「異邦警察」掀開電影節序幕，演員松田翔太展現華麗頹廢的獨特魅力，與搭檔濱野謙太偵查連續殺人事件，爆發黑色幽默的亮眼演技。

高雄電影節今天公布「外語開閉幕片」，由「異邦警察」揭開序幕，閉幕片則為尤沃金提爾入選坎城正式競賽的「記憶乍響」，法國影后伊莎貝雨蓓飾演戰地攝影師，她和傑西艾森伯格親密又疏離的母子關係，細膩寫出情感糾纏的家庭記憶。

被漫迷譽為難以影像化的電影「異邦警察」，今年接連改編成日劇與電影，松田翔太飾演靈魂人物署長「久保塚早紀」，在日本掀起華麗頹廢的異邦風潮。

「異邦警察」描述東京有15萬非法入境打工的外國人或難民，他們組成不為人知的地下異邦社會，有自己的政府、金融和警察組織。表面上是「殺蟲清潔公司」社長的松田翔太，正是地下社會的警察署長，負責逮捕作奸犯科的非法移民。

高雄電影節10月21日至11月6日將在高雄圖書總館、電影館、in89駁二電影院、正港小劇場登場，並增加「雄影短片節」10月25日至11月31日在台北光點華山電影館舉行。1050903

(中央社)