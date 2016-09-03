自認股價被低估 有陸企選擇從港股下市

港股曾是中國大陸企業爭相尋求股票上市的目標。但一些在香港上市的陸企如今自認股價「被低估」，甚至低於在陸股的價值，近來紛紛準備在香港下市。

日本經濟新聞網報導，在已開發國家，上市公司決定下市並不罕見，理由多是「優先經營改革」；但陸企在香港下市的理由，多是「在香港市場被低估」。

報導直指，這些在香港上市的陸企似乎希望回歸本土，在「挑剔的外國投資者」較少、且多為散戶的市場（指陸股）重新大舉施展。

報導指出，7月下旬，中國大陸體育用品商匹克體育用品董事長許景南宣布，買回在香港上市的公司股票，準備下市。理由是匹克從2009年9月在香港上市以來，公司的股價「未獲得令人滿意的估值」。而身為大陸知名的體育用品企業，匹克「重視估值」。

這項報導提到，匹克是今年宣布在香港下市的第4家陸企。第一家是是大連萬達集團旗下、2014年12月才上市的大連萬達地產，預定9月20日下市；第二、三家則是浴室用品商奧普集團，以及TCL集團旗下的TCL通訊科技。至於理由，都是「股價低迷」。

報導說，這些陸企認為，在香港身為「外來企業」而股價被低估。相形之下，如果回歸企業及品牌知名度廣?人知的陸股，可能將取得更高的價值，股價也將隨之上漲。

這項報導指出，從陸股、港股股價差異的「中國AH股溢價指數」來看，陸股股價較港股大致高出約20%，且這一趨勢從2014年秋季起持續至今。1050903

(中央社)