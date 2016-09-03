舒淇認嫁馮德倫 余文樂開口：實在太傷心了
40歲的舒淇今(3日)閃電宣布與大她兩歲的馮德倫結婚，喜事震撼華人演藝圈，不少藝人與圈內好友也紛紛在微博獻上祝福，其中曾與舒淇傳出烏龍緋聞的余文樂，則難過笑說：「竟然要我看新聞才知道，我實在太傷心了。但怎樣也好，恭喜你們，祝福你們️！！」
舒淇2012年與余文樂合做電影《情謎》，自此結為好友，當時兩人便傳出假戲真做，但雙方坦蕩蕩，在宣傳活動上還是依舊親密互動，完全不避諱，余文樂則說，舒淇有些親密的小動作，也曾經讓他會錯意，外界也看得霧裡看花。
舒淇與余文樂被傳熱戀多年，還有網友挖出4個鐵證爆兩人真的在一起，第一則是余文樂2012年參加節目《非常靜距離》，粉絲公開要余文樂選理想型，有人問到舒淇如何？他笑回「我看行！」接著反問主持人李靜說：「你覺得呢？」李靜則試探說：「舒淇比你大吧？」余文樂卻不置可否，回答說：「我覺得挺適合我的」。
其次則經營潮牌的余文樂有回宣傳活動找來許多藝人幫忙宣傳，但他將重要的壓軸角色安排給舒淇，態度曖昧讓舒淇國際粉絲會評論是「原來是另有洞天」；第三則是有次余文樂發了一張照片，無奈抱怨豬排漢堡裡沒豬排，同天舒淇也發了張雞排便當沒雞排照片，疑是隔空傳愛；最後則是余文樂常在網上分享舒淇愛貓照片，有天深夜余文樂又用舒淇愛貓照片說「晚安」，網友則回：「舒淇在你旁邊？」
今年6月，余文樂在網上分享一張與舒淇的聚餐照片，稱是「家庭聚會」，引來網友驚訝詢問「在一起了？」但兩人都稱只是好朋友，如今舒淇傳出閃婚，也難怪被以為是舒淇緋聞男友之一的余文樂會說「我實在太傷心了」。
(中時電子報)
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