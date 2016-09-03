生死一瞬間！車國道起火 駕駛破窗逃生

汽車國道起火，車主生死一瞬間機警逃生。（吳江泉翻攝）

汽車國道起火，消防人員搶救。（吳江泉翻攝）

國道1號北上路段接近楠梓交流道前有轎車起火燃燒，據報人員受困車內，高雄市政府消防局獲報後出動消防車、救護車前往現場搶救。

到達現場後發現，外側車道有一輛黑色進口車起火燃燒，現場火勢猛烈且濃煙密布影響國道駕駛視線，情況相當危急，消防人員立即佈署二線水線執行射水滅火及防護，同時搜尋有無人員受困車內，幸好駕駛當時打破車窗玻璃自行爬出車外。

駕駛表示，當時時速約80公里，副駕駛座前端突然冒煙起火，立即停車路邊逃生報警。

消防隊表示，這起案件所幸駕駛狀況判斷正確並自行機警逃生，否則可能造成人員死傷，詳細起火原因尚待進一步調查。

(中時)