生死一瞬間！車國道起火 駕駛破窗逃生
國道1號北上路段接近楠梓交流道前有轎車起火燃燒，據報人員受困車內，高雄市政府消防局獲報後出動消防車、救護車前往現場搶救。
到達現場後發現，外側車道有一輛黑色進口車起火燃燒，現場火勢猛烈且濃煙密布影響國道駕駛視線，情況相當危急，消防人員立即佈署二線水線執行射水滅火及防護，同時搜尋有無人員受困車內，幸好駕駛當時打破車窗玻璃自行爬出車外。
駕駛表示，當時時速約80公里，副駕駛座前端突然冒煙起火，立即停車路邊逃生報警。
消防隊表示，這起案件所幸駕駛狀況判斷正確並自行機警逃生，否則可能造成人員死傷，詳細起火原因尚待進一步調查。
(中時)
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