台中市配合中央政策 弱勢入住社會住宅達30％
行政院通過住宅法修正草案，提供經濟或社會弱勢的社會住宅比率由10%提高至30%，台中市政府今天（3日）表示，台中市未來興辦的社會住宅將配合中央政策，提供30%給住宅法所定特殊身分者，並依據各地區不同需求，彈性調整各類弱勢的分配比率，以達照顧目的。
為了保障弱勢者居住權益，中央住宅法修正草案將社會住宅之經濟或社會弱勢者的保障比率提升至30%以上。
此外，也將修法要求提供一定比率，給未設籍但有需求的青年，對此，市府表示將依法辦理，依照各地區需求，彈性調整入住資格比例，使台中市內弱勢者入住社會住宅比例達30%。
目前依規定的經濟或社會弱勢者有12種身分，包括65歲以上、育有未成年子女3人以上等各式各樣類型。
市府都市發展局長王俊傑表示，針對20歲以上的青年、勞工朋友，台中市規畫保留50%至60%的戶數比例，給予在台中市就業、就讀滿一年的外縣市朋友及台中市民。
另為優先扶植青年、勞工、新婚及育學齡前幼兒，台中市社會住宅將配合評點機制，為優先扶植對象設定不同加分級距，使多重扶植對象的青年、勞工優先入住。
都發局表示，台中市社會住宅也將保留一定數量給設籍於社會住宅所在行政區滿一年且符合承租資格的居民，加強在地居民對社會住宅接受度，同時提高鄰里社區的融合度。
為打造台中市社會住宅的社區特色，市政府特別提出社區營造方案，即招募對景觀、創業、教學、活動、服務等社區經營有熱忱之青年朋友入住台中市社會住宅，以社區營造種子培育的經營模式，為台中市社會住宅注入活力。
另對於住宅法修正草案中，授權地方政府對於社會住宅地價稅、房屋稅以及公益出租人之地價稅，得予適當減免部分，市府也完成內部討論，與稅務單位協商，未來社會住宅興辦期間的房屋稅、地價稅將研議相關規定予以減徵，預期對於推動台中市社會住宅、包租代管與公益出租人政策有所助益。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範