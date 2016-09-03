坐輪椅就醫迷途，警助老夫婦返家。（吳江泉翻攝）

高雄市左營警分局啟文派出所警員何燕菁執行備勤勤務，在路中赫見一對夫婦各自坐著輪椅，呆坐於啟文門前中華一路快車道上，老夫婦受困在路中進退不得，來往車輛急駛呼嘯而過，現場險象環生，員警立即至快車道內將老夫婦一一推離路中。

員警將老夫婦推往派出所內休息奉上茶水，待其精神稍加恢復，驚恐心情也稍微緩和後，經查詢田姓老翁已經98歲、岳姓老婦也有88歲，老夫婦住果貿社區果峰街附近大樓，因欲至榮總醫院心臟科就診，健保卡放在女兒中華一路住處，老夫婦聯絡不上女兒，情急之下只好自行推著輪椅至女兒住處拿取健保卡，但一出果貿社區卻沒有方向感，誤將輪椅推上快車道，卻無法順利推離，老夫婦就卡在快車道上。

所幸員警及時協助將輪椅推離路中，並推入派出所內休息，又安全護送返回住處後，透過里長連絡上其女兒，並將健保卡交予老夫婦，讓老夫婦可以順利就醫。

(中時)