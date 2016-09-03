「性感女神」泫雅抵台 粉絲嗨翻

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機場內粉絲興奮地搶拍泫雅(左)的迷人風采。(范揚光攝)

「性感女神」泫雅抵台，明日在台北國際會議中心與粉絲見面。(范揚光攝)

泫雅神情輕鬆地走出登機門。(范揚光攝)

韓國「性感女神」泫雅上午抵台，這也是她暌違3年後再度來台。

成軍7年的「4Minute」解散後，泫雅以單飛之姿推出新作《Awesome》，台灣也成為首場海外發表；明天在台北國際會議中心舉辦的見面會中，粉絲將有幸聽到新專輯主打歌《如何》。

對於明天的新歌發表泫雅直言「很緊張」，不但提前一天來台暖身練舞，也準備好驚喜禮物送給幸運粉絲。

(中時)