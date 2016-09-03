黃金剩女團情歸「大仁哥」 只剩林志玲尋覓良緣

黃金剩女團僅剩林志玲還未修成正果。（圖／取材自微博）

台灣著名的「黃金剩女」團，自從林心如七月底嫁給霍建華後，就連舒淇也和情牽20年的馮德倫在今日宣布閃婚，現在就只剩下第一名模林志玲還在尋覓良緣等到有緣人。

去年十月，「黃金剩女」團一同出席黃曉明與Angelababy的世纪婚禮，當時林心如、林志玲以及舒淇還留念合影，當時三人都聲稱是單身狀態，不過不到一年時間，林心如與霍建華七月底在峇里島完婚，還宣布懷有身孕的好消息，接下來好姐妹舒淇也在今天與相戀四年的馮德倫閃婚，兩人還公開「結婚啟示」，並分享婚紗照，這也讓「黃金剩女」團成員等同解散，只剩林志玲仍在等待與有緣人相成正果。

林志玲出道至今緋聞從來沒間斷過，其中與言承旭的戀情最為人討論，據悉兩人未出道時就譜出戀情，不過兩人始終未對外承認，直到林志玲手機送修才爆出兩人關係匪淺，言承旭在林志玲大連摔馬時，更是連夜搭機趕往探望，不過兩人最後仍是黯然分手，另一緋聞對象則是馬桶小開邱士楷，兩人自2007年開始婚事傳聞不斷，甚至還傳出2009年兩人將步入禮堂，不過中途傳出與言承旭復合的傳聞，也讓邱士楷選擇退出，甚至對林志玲傳出的新戀情表示「祝大家都好」。

林志玲去年上節目錄影時，談到擇偶條件時，竟眼眶泛淚表示「想找一個能陪我看醫生的人」，不難看出只盼渴望追求一份平凡的愛情，雖然在大陸實境秀《花樣姐姐》中和李治廷互動頻頻，最終也是姊弟相稱一場，不過有鑑於林心如和舒淇在愛情路上奔走多年，最後都與情牽多年的「大仁哥」修成正果，這也讓網友推測，不會到時換志玲姐姐宣布喜訊時，新郎就是言承旭吧。

(中時電子報)