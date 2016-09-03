導航失誤 自小客失控撞上分隔島

因導航將快車道標示成機車道，致無法辨識該走哪一條路，林女在無所適從之下，直接撞上中央分隔島，造成車頭全毀。（吳江泉翻攝）

高雄市翠華路與翠峰路口今日發生自小客車失控撞上中央分隔島意外，自小客車頭全毀動彈不得，員警到場見28歲林姓女駕駛因猛烈撞擊，胸口劇烈疼痛，雙腳均有撕裂傷，立即將其引導至路旁休息，除先安撫林女緊張情緒外，並立即連絡救護車到場協助救護。

經了解，林女家住台中市沙鹿區，甫至高雄市從事殯葬工作不久，對高雄市路況不熟。於當日事發時間是要去前鎮區公正路接洽納骨塔事宜，無奈方向走錯，原本要至南高雄卻一路開到北高雄左營區，眼見約定接洽時間將近心急如焚，使用導航指引希望能快速到達，但當時下著大雨，視線不良，加上導航失誤才迷路。

林女剛從翠華陸橋下至平面道路，因導航將快車道標示成機車道，致無法辨識該走哪一條路，在無所適從之下，直接撞上中央分隔島，造成車頭全毀，所幸車內兩個安全氣囊皆爆開形成保護，否則後果將不堪設想，經送醫救治後暫無大礙。

(中時)