舒淇沒當閨蜜林心如伴娘原因曝光 爆早登記結婚
舒淇今（3日）無預警公開「結婚啟事」，閃電宣布和相識20年、相戀4年的馮德倫結婚，受到大批粉絲祝福，且被爆出兩人其實早已登記結婚，也因此她才無法擔任閨蜜林心如731婚禮的伴娘。
舒淇和林心如是演藝圈中出了名的好閨蜜，林心如和霍建華7月底在峇里島大婚時，不少人都猜測舒淇可能會是伴娘，不過，事後她因有工作在身沒能參與婚禮全程，也因此不在伴娘名單內，但從她百忙之中還來去匆匆見證好姊妹人生重要的這一刻，看得出兩人深厚的姊妹情。
不過，據《新浪娛樂》報導，舒淇之所以沒當伴娘，全因她「非單身」的身分狀態已有一段時間，有知情人士透露她和馮德倫其實早已登記結婚，而林心如當時也早知情。現兩人公開喜訊，林心如也興奮直呼「太開心了！」
(中時電子報)
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