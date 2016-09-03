海島婚禮首選 浪漫七美見證愛情

喜事連連，「情定雙心」集團結婚，今天航向七美，包括韓籍等12對佳偶在七美教堂完成海島婚禮。「攜手共遊‧漫步白灣」單身聯誼活動，也在在林投沙灘登場，透過桌遊，營造美好的未來。

12對新人上午搭乘南海之星2號交通船航向七美，在澎湖縣長陳光復與親友團見證下，新人們沿著傳統的老古石牆，緩緩的步入七美教堂，完成莊嚴浪漫的婚禮，並接受親友的祝福，場面洋溢著歡樂幸福。

陳光復表示，澎湖海島四季各有特色，浪漫的海島風情，不輸給國外的海島沙灘婚禮勝地，加上七美推有獨特的雙心石滬，更是見證愛情堅如磐石，歷久彌新，歡迎各地的佳偶能到澎湖海島舉行婚禮。

來自韓國的陳相原在台灣愛上台北女子吳家瑋，決定留在台灣，今天專程報名參加澎湖的七美海島集團結婚，增添喜慶，亦有曾在澎湖服役，這次重返澎湖參加集團結婚，更留下美好的回憶。

澎湖縣政府還安排幸福巴士載送新婚佳偶前往雙心石滬拍攝永結同心相依偎，晚間還在南滬漁港有盛大的愛情花火施放，為佳偶新禮讚，同時提供有傳統的「炸棗」一起與在場民眾分享喜氣，在婚禮喜宴上，邀請歌手王建傑等人現唱，為今年的七美海島集團結婚劃下美好的結局。

另外，澎湖縣政府另一場「攜手共遊‧漫步白灣」單身聯誼派對活動，30餘名未婚男女今天也同步在在林投沙灘登場，藉由團康活動帶動氣氛，打破陌生，透過各式好玩的桌遊活動，拉近彼此的距離，在柔和燈光且溫馨浪漫的景觀餐廳中，營造美好的未來。1050903

(中央社)