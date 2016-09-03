農業之旅 總統：中部農業經驗非常重要

總統蔡英文農業之旅今天首站到台中市東勢區石圍牆酒庄。總統表示，中部農業經驗，未來在行政院農業委員會政策中扮演非常重要的角色。

蔡總統中午在台中市長林佳龍、副市長林陵三、農委會副主任委員陳吉仲陪同下，參訪石圍牆酒庄並與青年農民座談，同時聽取台中市政府農業局長王俊雄簡報「青年加農 賢拜傳承」計畫。

蔡總統表示，在陳吉仲建議下，選定中台灣為農業之旅首站。新政府在農業政策上最大不同，非常依賴地方政府執政，讓整個農業有創新機會，與其讓農委會制定政策，倒不如讓地方首長直接接觸在地需求，與在地農民一起發想。

蔡總統說，過去農業太講究全國一體通行，造成中央政府政策與地方產生落差，執行上也有落差，台中推行「青年加農，賢拜傳承」計畫確實是很好觀念，年輕人透過經驗傳承拓展人際網路，就如同武俠小說「將內功灌注到年輕人身上」。

蔡總統表示，賢拜與青年互動、傳承經驗等，確實是農業要走向下一世代最重要過程，現在農民與中央政府間有地方首長，可整合地方資源，年輕人一定可成功。

蔡總統說，「青年加農，賢拜傳承」可被複製，將來會到各縣市看，各地需「因地制宜」，讓好計畫可分享，希望最短時間內讓青年加入，讓經驗可傳承，讓農業可產生各種不同樣貌。

蔡總統表示，1990年代參加WTO（世界貿易組織）談判時，感覺農業是平均年齡60歲的行業，靠政府補助才能維持，但現在看到年輕人、有經驗農民不放棄，確實是農業非常重要轉折點。

蔡總統說，農業絕對是下個世代競爭力來源，絕不會是經濟型產業中負擔，會是台灣下一世代發展最快速產業，農業、農村、農民一定會走向新世代。1050903

(中央社)