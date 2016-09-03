納卯市長：阿布沙伊夫犯下夜市爆炸案
菲律賓納卯市市長莎拉杜特蒂今天表示，伊斯蘭激進組織阿布沙伊夫在總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）家鄉發動炸彈攻擊，造成至少14人喪生。
法新社報導，菲律賓總統杜特蒂之女莎拉杜特蒂（Sara Duterte）告訴有線電視新聞網菲律賓頻道（CNN Philippines）：「總統府發送訊息且證實這是阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的報復行動。」
國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）也公布聲明表示，他相信昨天在人潮熙來攘往的夜市發生的爆炸案，為阿布沙伊夫所為。阿布沙伊夫近幾年宣誓效忠伊斯蘭國（IS）。
羅倫沙納說：「沒有人出面承認犯案，我們只能假設這是過去幾週在和魯（Jolo）傷亡慘重的恐怖組織阿布沙伊夫所為。」
「我們已預料到會發生這種事情，也提醒了軍方，但敵人善於利用憲法給予的民主空間自由移動，暢通無阻地散播恐怖主義種子。」（譯者：中央社陳昱婷）1050903
(中央社)
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