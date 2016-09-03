訪台吃牛肉麵上癮 美食作家回美自己煮

我要評比

韓森（Barbara Hansen）替「洛杉磯時報」撰寫美食專欄超過50年，遍嘗舌尖上的美食，卻被台灣牛肉麵深深吸引，甚至向人要食譜回美國自己煮，花了兩天才還原美味。

洛杉磯華僑文教服務中心於今天舉辦「2016年僑營台灣美食標章授證典禮暨經典台菜饗宴」。

來自台南「阿霞餐廳」年僅30歲的大廚吳建豪，現場烹調五柳魚等台菜，韓森興奮不已，她告訴記者，先前訪台就曾享用阿霞餐廳的佳餚，簡直就是傑作。

韓森說，隨後又北上吃遍台北，尤其是下榻的希爾頓飯店牛肉麵令人難抗拒，向他們索取食譜回家親手下廚，花了兩天才還原美味，但是很值得。

國際食物酒品暨旅遊作家協會（The International Food Wine & Travel Writers Association）會員杜其（Lisa Deutsch）也應邀參與台菜饗宴與美食認證儀式。

她雖然沒去過台灣，對於台灣美食卻如數家珍。杜其說，因為大洛杉磯地區有很多台灣人經營的餐廳，她已經嘗過台式牛肉麵，只能說太令人難以置信。

杜其更驚艷，搭配酸菜的包子夾烤肥豬肉也就是刈包，還有很多好喝的湯，都是她的最愛。

今年南加州共有7家餐廳獲得僑營台灣美食標章，其中大洛杉磯地區有5家，分別是鹿鼎記、台北老街、菩提齋、The Bleu House、松鶴餐廳（Pine & Crane）。

橘郡（Orange County）地區有2家，分別是金園排骨（Kingchops）及歐香（O’Shine Taiwanese Kitchen）。1050903

(中央社)