洪秀柱：年金改革不可鬥爭撕裂方式進行

國民黨主席洪秀柱加入93大遊行行列。（季志翔攝）

九三軍公教遊行3日舉行公務人員大隊由花蓮縣政府領軍。（楊彩成攝）

九三軍公教大遊行，全國公教軍警聯合總會總會長胡志強（左）為參與者加油打氣。（姚志平攝）

前行政院長郝柏村（前中）及前國防部長嚴明（前左）也現身大孝門，為抗議群眾加油打氣，現場群眾激情擁簇。 (郭吉銓攝）

軍公教「反汙名、要尊嚴」遊行今日下午展開，國民黨主席洪秀柱也在中正紀念堂附近的信義路和杭州南路口現身，揮舞國旗加入遊行。洪秀柱表示，年金改革是非常複雜的工程，需要用更多理性和正確資訊為前提好好討論，絕對不是貼標籤式、鬥爭、撕裂造成職業別世代對立的方式進行，因為認同反汙名、要尊嚴的主題，所以特地來打氣。

洪秀柱從中正紀念堂走到景福門，並未進入主舞台，只是在後方跟民眾打招呼。由於洪秀柱身材嬌小，遊行民眾看不到，她踩在礦泉水箱子跟路過民眾揮舞國旗與喊口號。

針對八大行庫擬抽銀根，洪秀柱說，意料中的事情，執政黨已違法違憲惡劣手段通過黨產條例後，四面八方的壓力都會來，包括銀行抽銀根等等。

蔡英文總統今首度主持秋祭典禮，在祭文中提到政黨輪替。洪秀柱表示，「先烈若知道她這樣的作為會很生氣」。

(中時電子報)