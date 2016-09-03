舒淇解密拍婚紗經過 「他西裝跟我洋裝街邊買的」

舒淇發表聲明，解密拍婚紗經過。（圖／取自新浪娛樂微博）

舒淇與馮德倫緋聞傳了20年，今(3日)宣布閃婚修成正果，小倆口比「華心」情侶更勁爆，認戀還同步放送兩人婚紗照，閃瞎粉絲，她透過經紀人也解密兩人拍婚紗照過程，表示婚紗是兩年前廠商送的，頭紗則是臨時決定的，兩人的禮服則是在拍照前兩天，才請美術指導Silver在街邊採購得來，可見夫婦倆的隨意性情。

舒淇跟馮德倫目前人在布拉格拍攝新片《新縱橫四海》，今她透過經紀人解釋說：「婚紗是H&M兩年前送我的，頭紗是一家婚紗店隨意挑的，他的西裝跟我的粉紅色小洋裝臨拍照前兩天才讓silver街邊買的～照片林炳存大師一星期前接到指令排開所有工作飛來布拉格拍攝的，還指定要自然風只能帶反光板而已～哈哈」。

近年來藝人世紀婚禮場場都吸引外界矚目，其中一個特點便是背後強大的贊助商高昂的贊助，而向來樸實率性的舒淇，大方公開兩人突如其來決定拍婚紗的逗趣經過，兩人的服裝都相當平價、環保，也成為明星婚事中相當特殊、親民的例子。

(中時電子報)