台山疑用過期原料 番茄醬10品項下架

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「台山食品醬園行」的番茄醬、辣椒醬等多項醬料，被查出疑使用過期原料，廠內所有成品、半成品已遭衛福部食藥署與桃園市衛生局全數封存，責成業者向下游廠商辦理回收。

桃園市衛生局今天表示，1日與衛福部食品藥物管理署，查獲「台山食品醬園行」使用過期11個月的食品添加物（食用紅色40號）及過期兩個月的原料（紅麴精）添加於番茄醬、甜辣醬、辣椒醬、辣豆瓣醬與醬油等成品、半成品計11項品項。

桃園市衛生局說，應下架辦理回收的產品共10個品項，產品賣到北北基桃竹苗等共39家盤商，稽查人員於現場封存共1400桶相關庫存原料，並責成業者向下游辦理回收，也追查違規醬料流向，令其停止販售及辦理下架回收，並通知其他盤商的所轄衛生局，協助下架回收違規產品，阻止違規產品流竄市面。

衛生局指出，「台山食品醬園行」使用過期食品添加物及原料製售醬料，已違反食品安全衛生管法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局說，業者也涉其他缺失，包括依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，食用色素4號及5號不得添加於醬油等產品中，目前已抽驗並封存相關成品、半成品，以釐清是否有不法添加之情事，若檢出，可裁處3萬以上300萬元以下罰鍰。

另外，該製造廠衛生環境不符食品良好衛生管理準則，衛生局已令業者限期改善，屆期若未改善，則違反食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。1050903

(中央社)