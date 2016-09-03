抗議年金改革抹黑軍公教 兵分四路出發

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監督年金改革行動聯盟今天號召上萬退休軍公教上街，抗議政府在年金改革中抹黑且霸凌軍公教。抗議人士兵分四路約下午2時陸續出發，預定4時集結在凱達格蘭大道上喊出心聲。

聯盟規劃退休軍職人員在大安森林公園和中正紀念堂大孝門集合，退休公務員和警消在二二八公園集合、退休教師在中正紀念堂自由廣場集合。

由退休軍職人員組成的隊伍從大安森林公園出發，前行政院長郝柏村、前台北市長郝龍斌父子到場參與，並和民眾握手致意，表達支持。現場擠滿人潮，頭上綁著「反汙名」等標語，沿途高唱軍歌展現氣勢。

由教師與勞工團體組成的隊伍也準時從自由廣場出發，總統府國家年金改革委員會委員劉希平也在第3大隊表示，許多教師剛入行時薪水不好，當時勞動契約就是退休金會比較好，現在卻被說成是肥貓、米蟲，根本踐踏教師尊嚴，政府挑起對立、鬥爭已不適任。

高雄市教育產業工會也自製「教師尊嚴之墓」標語表達心聲。

從二二八公園東側公園路出發的第2大隊由公務人員及警消人員組成，全國公務人員協會理事長李來希表示，和平理性方式表達立場，不要有人挑釁就亂了秩序，現場民眾也喊「軍公教要尊嚴、軍公教反鬥爭」口號。

從中正紀念堂出發的第4大隊由退役軍人組成在下午2時30分出發。遊行人士主要是陸軍軍官學校各期校友會，此外還有中正預校校友會。現場約上千人，手中揮舞中華民國國旗，頭戴「要尊嚴」布條，高喊「反汙名、要尊嚴」口號前進。

此外，花蓮縣長傅崑萁、台東縣議會議長饒慶鈴也北上參加抗議。傅崑萁訴求要尊嚴、要正義、要改革，反霸凌、反鬥爭、反污名；饒慶鈴說，歷史應記住這一天。

總統蔡英文昨天雖沒直接針對遊行喊話，但在出席105年軍人節暨全民國防教育日表揚活動時表示，年金改革時會考慮軍人有「役期短」、「除役早」與「離退率高」特殊性，她身為中華民國總統和三軍統帥，絕不會坐視有人汙名化國軍或少數人對國軍冷嘲熱諷。

總統府發言人黃重諺昨天表示，台灣是民主社會，尊重各多元聲音，政府也希望在活動後，大家繼續坐下來，共同改革年金制度。

行政院長林全昨天說，應尊重退休軍公教人員表達看法權利，公共政策本來就會有不同意見，希望透過激盪和討論後聚焦，這是民主社會必經過程。1050903

(中央社)