中市副市長林依瑩 首爾市長論壇分享氣候變遷行動成果
台中市副市長林依瑩率團前往南韓首爾參加「2016氣候變遷首爾市長論壇」，發表台中市氣候變遷行動成果，向國際分享台中在氣候變遷議題上的實際行動，台中建構低碳城市所推動各的項成果；同時也邀請各國到台中參加具有「碳中和」概念的2018年世界花卉博覽會，見證台中市在低碳行動的努力。
在「地方氣候行動」議程中，林依瑩代表市府發表演說，說明市府因應國際公約及國內法規的未來發展趨勢，自2012年推動建構低碳城市，現階段以「創造台中市優質綠色生活環境」為願景，提出「打造綠色城市經濟」、「建設低碳交通運輸」、「提升環境生態品質」、「永續循環資源利用」、「建構氣候變遷調適」及「參與國際氣候行動」等6大面向，推動20項策略，並延伸發展97項行動計畫。
去年，台中市獲得全球市長聯盟徽章完全達標的肯定，林依瑩希望藉由參與國際會議並公開演講方式，讓台中在國際城市上展現低碳韌性城市的實踐決心。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。