中市副市長林依瑩 首爾市長論壇分享氣候變遷行動成果

台中市副市長林依瑩（右二）在「2016氣候變遷首爾市長論壇」，向國際分享台中在氣候變遷議題上的實際行動。（圖／台中市府提供）

台中市副市長林依瑩率團前往南韓首爾參加「2016氣候變遷首爾市長論壇」，並接受當地媒體專訪，展現台中市低碳施政成果。（圖／台中市府提供）

台中市副市長林依瑩率團前往南韓首爾參加「2016氣候變遷首爾市長論壇」，發表台中市氣候變遷行動成果，向國際分享台中在氣候變遷議題上的實際行動，台中建構低碳城市所推動各的項成果；同時也邀請各國到台中參加具有「碳中和」概念的2018年世界花卉博覽會，見證台中市在低碳行動的努力。

在「地方氣候行動」議程中，林依瑩代表市府發表演說，說明市府因應國際公約及國內法規的未來發展趨勢，自2012年推動建構低碳城市，現階段以「創造台中市優質綠色生活環境」為願景，提出「打造綠色城市經濟」、「建設低碳交通運輸」、「提升環境生態品質」、「永續循環資源利用」、「建構氣候變遷調適」及「參與國際氣候行動」等6大面向，推動20項策略，並延伸發展97項行動計畫。

去年，台中市獲得全球市長聯盟徽章完全達標的肯定，林依瑩希望藉由參與國際會議並公開演講方式，讓台中在國際城市上展現低碳韌性城市的實踐決心。

(中時)